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Мюнье: Франция ведет неофициально преследование солдат, воюющих в ВСУ

Мюнье: Франция ведет неофициально преследование солдат, воюющих в ВСУ

Командир российско-французского отряда беспилотных летательных аппаратов «Нормандия-Неман» Сергей Мюнье заявил в интервью ТАСС, что Франция неофициально занимается преследованием солдат, участвующих на стороне России.

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