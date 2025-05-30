Командир российско-французского отряда беспилотных летательных аппаратов «Нормандия-Неман» Сергей Мюнье заявил в интервью ТАСС, что Франция неофициально занимается преследованием солдат, участвующих на стороне России.
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