Глава российского региона попросил волонтеров раздавать воду в очередях за бензином

Сети АЗС в Кировской области попросили для ускорения обслуживания увеличить количество операторов. Об этом рассказал губернатор Александр Соколов, по словам которого регион сейчас располагает достаточными запасами бензина, составляющими почти 3,3 тысячи тонн или 4 миллиона литров.