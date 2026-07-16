Глава российского региона попросил волонтеров раздавать воду в очередях за бензином

Сети АЗС в Кировской области попросили для ускорения обслуживания увеличить количество операторов. Об этом рассказал губернатор Александр Соколов, по словам которого регион сейчас располагает достаточными запасами бензина, составляющими почти 3,3 тысячи тонн или 4 миллиона литров.
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