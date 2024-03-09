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Комментатор Уткин осудил Вяльбе за слова о причинах завала лыжниц на Спартакиаде

Комментатор Уткин осудил Вяльбе за слова о причинах завала лыжниц на Спартакиаде

Футбольный комментатор и блогер Василий Уткин в своем Telegram-канале раскритиковал президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе после ее слов о причинах массового завала лыжниц на Спартакиаде.

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