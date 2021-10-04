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Дизайнеры показали пикап на основе известной в Приморье «японки»

Дизайнеры показали пикап на основе известной в Приморье «японки»

Передняя часть автомобиля имела бы такие же фары и решётку радиатора, как и «трёхсотый». Впрочем, в глаза бросаются и некоторые отличия от Land Cruiser 300 — короткие задние двери, отсутствие боковых подножек, грузовая площадка вместо багажника.

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