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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Калеб Уилсон: «Учусь сам создавать себе пространство, чтобы не считали тем, кто может набирать очки только у кольца»

Форвард «Буллз» Калеб Уилсон (4-й на драфте) удивил своим дальним броском в Летней лиге. «Перед Летней лигой никто не думал, что я могу бросать.

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