Автоюрист Соловьёва: ряд россиян имеют право на льготу по транспортному налогу

Предоставление льгот по транспортному налогу — это широкий вопрос, который зависит в том числе от статуса субъекта (юридическое или физическое лицо) и от его категории (ветераны, участники СВО, инвалиды I и II групп, Герои СССР и Российской Федерации и другие социальные категории).
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