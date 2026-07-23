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Автоюрист Соловьёва: ряд россиян имеют право на льготу по транспортному налогу

Автоюрист Соловьёва: ряд россиян имеют право на льготу по транспортному налогу

Предоставление льгот по транспортному налогу — это широкий вопрос, который зависит в том числе от статуса субъекта (юридическое или физическое лицо) и от его категории (ветераны, участники СВО, инвалиды I и II групп, Герои СССР и Российской Федерации и другие социальные категории).

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