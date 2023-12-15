Бывший участник «Фабрики звезд - 5» Мигель рассказал о жестокости Аллы Пугачевой

Бывший участник «Фабрики звезд - 5» Мигель рассказал о жестокости Аллы ПугачевойИзвестный хореограф, бывший участник проекта «Фабрика звезд - 5» Мигель вспомнил неприятный инцидент с участием Аллы Пугачевой, во время которого не смог стал объектом жестокого отношения.
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