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Царьград

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Бывший участник «Фабрики звезд - 5» Мигель рассказал о жестокости Аллы Пугачевой

Бывший участник «Фабрики звезд - 5» Мигель рассказал о жестокости Аллы Пугачевой

Бывший участник «Фабрики звезд - 5» Мигель рассказал о жестокости Аллы ПугачевойИзвестный хореограф, бывший участник проекта «Фабрика звезд - 5» Мигель вспомнил неприятный инцидент с участием Аллы Пугачевой, во время которого не смог стал объектом жестокого отношения.

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Комментарии
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Zoia Goldshtab
Да хватит уже об этой старой хипне,а сейчас ПОЗОРЕ для нашей РОДИНЫ!КОШМАР КАКОЙ!ХВАТИТ УЖЕ!
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13 час.

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