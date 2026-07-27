Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 560 подписчиков

Важное изменение для всех клиентов банков. Что теперь обязаны раскрывать кредитные организации

Важное изменение для всех клиентов банков. Что теперь обязаны раскрывать кредитные организации

Банки обяжут раскрывать условия переводов и электронных платежей.Государственная дума приняла, а Совет Федерации одобрил закон, который обязывает банки более подробно информировать клиентов об условиях переводов и использования электронных средств платежа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии