Важное изменение для всех клиентов банков. Что теперь обязаны раскрывать кредитные организации

Банки обяжут раскрывать условия переводов и электронных платежей.Государственная дума приняла, а Совет Федерации одобрил закон, который обязывает банки более подробно информировать клиентов об условиях переводов и использования электронных средств платежа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии