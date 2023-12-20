В НИУ ВШЭ узнали, как российские семьи выбирают высшее образование

Подробный доклад — по ссылке. Россия — один из мировых лидеров по охвату третичным (то есть средним профессиональным и высшим) образованием и находится на среднем уровне по доступности высшего: 29 процентов молодежи в возрасте 17–25 лет охвачены местами в вузах.
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