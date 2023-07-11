Военное обозрение

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Источник: Строящиеся УДК проекта 23900 получат перспективные палубные вертолеты Ка-65 «Минога» перед выходом на испытания

Источник: Строящиеся УДК проекта 23900 получат перспективные палубные вертолеты Ка-65 «Минога» перед выходом на испытания

Новые УДК, строящиеся на судостроительном заводе "Залив" в Керчи, получат на вооружение перспективные вертолеты Ка-65 "Минога" в противолодочной версии.

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