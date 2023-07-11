Источник: Строящиеся УДК проекта 23900 получат перспективные палубные вертолеты Ка-65 «Минога» перед выходом на испытания

Новые УДК, строящиеся на судостроительном заводе "Залив" в Керчи, получат на вооружение перспективные вертолеты Ка-65 "Минога" в противолодочной версии.
Популярные статьи
- Выбежавший навстречу кортежу Зеленского с криком «Анафема» болгарский политик ранее сбрасывал флаг Украины с мэрии Софии
- Венгрия в очередной раз дистанцировалась от поставок оружия Украине
- НАТО потребовала от России немедленно прекратить спецоперацию и вывести с территории Украины войска и боевую технику
Свежие комментарии