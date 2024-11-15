Украина на обочине: как возможное президентство Трампа пугает Европу и угрожает позициям Запада Ольга ВайленкоПобеда Дональда Трампа на президентских выборах в США может привести к значительному изменению геополитической ситуации в мире, особенно в Европе и на постсоветском пространстве.
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