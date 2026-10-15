Актер Сэмюэл Л. Джексон в честь 32 годовщины «Криминального чтива» опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видео, где по памяти произносит одну из самых узнаваемых сцен фильма — речь своего персонажа Джулса.