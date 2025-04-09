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В России штрафы для гадалок, магов и экстрасенсов захотели увеличить до миллиона рублей

В России штрафы для гадалок, магов и экстрасенсов захотели увеличить до миллиона рублей

В России штрафы для гадалок, магов и экстрасенсов захотели увеличить до 1 миллиона рублей. С соответствующим предложением к главе МВД Владимиру Колокольцеву обратился председатель комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко, пишут «Известия».

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