В России штрафы для гадалок, магов и экстрасенсов захотели увеличить до миллиона рублей

В России штрафы для гадалок, магов и экстрасенсов захотели увеличить до 1 миллиона рублей. С соответствующим предложением к главе МВД Владимиру Колокольцеву обратился председатель комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко, пишут «Известия».