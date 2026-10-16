Губернатор Александр Осипов призвал передать ТГК-14 в прямое государственное управление.Заявление главы региона прозвучало в эфире ГТРК «Чита» на фоне старта отопительного сезона, который в краевой столице начался с осложнений.
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