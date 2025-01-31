В областном центре задержаны двое мужчин, подозреваемых в наркопреступлении

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Ивановской области пресечена преступная деятельность жителей Ивановской области 1990 и 2002 годов рождений, которые занимались сбытом наркотического средства мефедрон через тайники-закладки.