Лавров обратил внимание на желание США урегулировать конфликт на Украине

Россия видит, что США желают урегулировать конфликт на Украине, в отличие от Европы. Об этом 11 апреля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) стран Содружества Независимых Государств (СНГ).