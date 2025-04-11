Лавров обратил внимание на желание США урегулировать конфликт на Украине

Россия видит, что США желают урегулировать конфликт на Украине, в отличие от Европы. Об этом 11 апреля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) стран Содружества Независимых Государств (СНГ).
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