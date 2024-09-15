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City Biathlon Dresden. Виттоцци и Фак победили в масс-стартах, Пуфф и Йоханнес Бо – 2-е, Тарьей Бо – 4-й

Летний биатлон City Biathlon Dresden  Дрезден, Германия Масс-старт Женщины 1. Лиза Виттоцци (Италия) – 33.

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