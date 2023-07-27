РИА Новый день

224 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лидия Санникова
    Давно пора...В Москве возбужде...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    А чему удивляться, растащили единую систему, на создавали разные компашки под себя, своих деток и блатных вот и получ...«Это позорище!» С...
  • Виталий Кирпиченко
    О чём это вы, Анфиса? про смену пола -- это не ко мне. к врачу вам надо.Матвиенко: сенато...

Водитель большегруза погиб в ДТП на Серовском тракте

Водитель большегруза погиб в ДТП на Серовском тракте

Один человек погиб вечером 26 июля в ДТП на 228 км Серовского тракта в Нижнетуринском районе. Как сообщили в УГИБДД области, водитель автомобиля «Чайка-Сервис» не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего грузовика «КамАЗ» и столкнулся с ним.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх