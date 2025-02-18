На видео, как сообщается, поражение FPV-дроном ВС РФ самоходной артиллерийской установки ВСУ "Богдана".
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На видео, как сообщается, поражение FPV-дроном ВС РФ самоходной артиллерийской установки ВСУ "Богдана".
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