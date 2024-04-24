Мигрант жестоко избил Героя России в Подмосковье

Ничего мигранту не будет. Нет состава преступления.

Андрей Алферов

Как же вы все СМИ и комментаторы заколебали раздувать тему от врагов России! &quot;Мигрант жестоко...&quot; Где мигрант? Кто установил, что мигрант? Как определили,что из Армении? Но главное заголовок!