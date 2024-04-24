Гражданин Армении избил и даже пытался переехать на грузовике Героя России Евгения Черняева в Подмосковье.
Мигрант жестоко избил Героя России в Подмосковье
Комментарии
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Владимир
Ничего мигранту не будет. Нет состава преступления.
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15 час.
Андрей Алферов
Как же вы все СМИ и комментаторы заколебали раздувать тему от врагов России! &quot;Мигрант жестоко...&quot; Где мигрант? Кто установил, что мигрант? Как определили,что из Армении? Но главное заголовок!
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4 час.
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