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Мигрант жестоко избил Героя России в Подмосковье

Мигрант жестоко избил Героя России в Подмосковье

Гражданин Армении избил и даже пытался переехать на грузовике Героя России Евгения Черняева в Подмосковье.

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Комментарии
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Владимир
Ничего мигранту не будет. Нет состава преступления.
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15 час.
Андрей Алферов
Как же вы все СМИ и комментаторы заколебали раздувать тему от врагов России! &amp;quot;Мигрант жестоко...&amp;quot; Где мигрант? Кто установил, что мигрант? Как определили,что из Армении? Но главное заголовок!
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4 час.

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