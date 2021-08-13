Недвусмысленное предложение 70 «алиментщикам» столицы сделало МЮ РК

Aстана. 13 августа. КазТАГ – Валентина Владимирская. Работу охранника, водителя, инженера 70 «алиментщикам» Нур-Султана, отказ от которой чреват привлечением к административной или уголовной ответственности, предложило министерство юстиции (МЮ) РК.