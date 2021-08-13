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Недвусмысленное предложение 70 «алиментщикам» столицы сделало МЮ РК

Недвусмысленное предложение 70 «алиментщикам» столицы сделало МЮ РК

Aстана. 13 августа. КазТАГ – Валентина Владимирская. Работу охранника, водителя, инженера 70 «алиментщикам» Нур-Султана, отказ от которой чреват привлечением к административной или уголовной ответственности, предложило министерство юстиции (МЮ) РК.

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