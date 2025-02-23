Форумы и блоги полны советов как обойти законодательство при сдаче в аренду жилья

Перечитав массу постов на форумах и прочих ресурсах, посвященных сдаче в аренду жилых квадратных метров, вдруг приходишь к мысли о том, что риэлторы совсем не заинтересованы в стабилизации рынка арендной, да и вообще всей, недвижимости.