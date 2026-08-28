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Царьград

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Путешественник Ермаков скончался после сердечного приступа в походе

Путешественник Ермаков скончался после сердечного приступа в походе

Сергей Ермаков, известный путешественник и блогер, скончался 27 августа после сердечного приступа во время похода с женой Ниной.

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