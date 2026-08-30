Раскрыты подробности о вечеринке рэпера Айсгергерта по случаю дня рождения

В Санкт-Петербурге уроженец Братска Георгий Гергерт, известный как рэпер Айсгергерт, широко отпраздновал свой день рождения на яхте «Доминатор».
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