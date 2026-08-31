«Здравствуй, школа!»: слезы, улыбки и напутствия на Первый звонок

Последний день лета в Приморской столице выдался по-настоящему солнечным — словно сама природа решила подарить своё последнее тепло тем, для кого прозвенел первый или последний первосентябрьский школьный звонок.
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