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«Здравствуй, школа!»: слезы, улыбки и напутствия на Первый звонок

«Здравствуй, школа!»: слезы, улыбки и напутствия на Первый звонок

Последний день лета в Приморской столице выдался по-настоящему солнечным — словно сама природа решила подарить своё последнее тепло тем, для кого прозвенел первый или последний первосентябрьский школьный звонок.

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