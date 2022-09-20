Названа дата запуска российской миссии «Луна-25»

Запуск аппарата «Луна-25» первой в истории современной России миссии на Луну может состояться в июле 2023 года, передает ТАСС со ссылкой на руководитея отдела ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) РАН Игорь Митрофанов.
Запуск аппарата «Луна-25» первой в истории современной России миссии на Луну может состояться в июле 2023 года, передает ТАСС со ссылкой на руководитея отдела ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) РАН Игорь Митрофанов.
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