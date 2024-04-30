«Такого я ещё не слышал, и не видел»: ВСУ ударили ракетами ATACMS по Крыму

Анатолий Олишевский Олишевский анатолий

А так. чтобы "неповадно было". чтобы поняли и те которые "пуляют" и те. которые эти "АТАМСы" поставляют России что, не чем ответить ? или "договорняк" который уже несомненно уже существует между "Кремлём и " Банковой" - не позволяет ? Га ?