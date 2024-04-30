Сегодня 66K прочитали Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале сообщил, что Вооруженные силы Украины в ночь на 30 апреля для массированной атаки на Крым применили несколько баллистических ракет ATACMS.
«Такого я ещё не слышал, и не видел»: ВСУ ударили ракетами ATACMS по Крыму
Комментарии
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Анатолий Олишевский Олишевский анатолий
А так. чтобы "неповадно было". чтобы поняли и те которые "пуляют" и те. которые эти "АТАМСы" поставляют России что, не чем ответить ? или "договорняк" который уже несомненно уже существует между "Кремлём и " Банковой" - не позволяет ? Га ?
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17 час.
Виталий Осипов
Конфронтация растёт. Так и до Я.О. дойдёт.
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16 час.
ИП
Игорь Петров
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14 час.
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