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«Такого я ещё не слышал, и не видел»: ВСУ ударили ракетами ATACMS по Крыму

«Такого я ещё не слышал, и не видел»: ВСУ ударили ракетами ATACMS по Крыму

 Сегодня 66K прочитали Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале сообщил, что Вооруженные силы Украины в ночь на 30 апреля для массированной атаки на Крым применили несколько баллистических ракет ATACMS.

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Комментарии
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Анатолий Олишевский Олишевский анатолий
А  так.  чтобы  &quot;неповадно  было&quot;.  чтобы  поняли  и те  которые  &quot;пуляют&quot; и те. которые эти  &quot;АТАМСы&quot;  поставляют    России    что, не чем  ответить  ?  или  &quot;договорняк&quot;  который уже  несомненно  уже существует между &quot;Кремлём  и  &quot; Банковой&quot; -  не  позволяет  ?  Га  ?
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