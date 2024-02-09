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«Исправлять чужие ошибки»: Путин высказался о переговорах с Киевом

«Исправлять чужие ошибки»: Путин высказался о переговорах с Киевом

Отказ от переговоров по Украине стал ошибкой, которую должны исправлять те, кто ее совершил. Россия не станет «суетиться», хотя открыта для предложений по мирному урегулированию, сообщил президент РФ Владимир Путин.

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