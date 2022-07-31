Власти Косово отложили ограничение въезда с сербскими номерами

Власти самопровозглашенной республики Косово объявили, что откладывают на месяц запрет на въезд с сербскими номерами и документами, который должен был вступить в силу 1 августа и вызвал обострение ситуации в регионе.
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