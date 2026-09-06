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Доходы населения плавно снижаются после двух лет быстрого роста

Доходы населения плавно снижаются после двух лет быстрого роста

Падение производства нефтепродуктов остановлено. Продажи новых легковых авто недотянули до прошлогоднего графикачитайте на monocle.

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