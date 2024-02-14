ИНФОГРАФИКА/КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА ИГОРЬ ПШЕНИЧНИКОВ ЖУТКИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ КАРЛА III: ЖЕРТВЫ БУКИНГЕМСКОГО ДВОРЦА НАЧАЛИ ГОВОРИТЬ Британская королевская семья и сам король Карл III причастны к масштабному тайному сообществу педофилов.
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