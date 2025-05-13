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Царьград

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ФРГ стала угрожать Путину: Президент дал жёсткий приказ. Зеленский сразу посыпался

ФРГ стала угрожать Путину: Президент дал жёсткий приказ. Зеленский сразу посыпался

Правительство ФРГ угрожает России новыми санкциями, если к 13 мая огонь не прекратитсяВ конце прошлой недели Владимир Зеленский от имени лидеров ЕС пригрозил России ужесточением санкций, если она не согласится на 30-дневное перемирие.

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