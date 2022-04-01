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Глава Крыма предложил переименовать улицу, названную в честь одного из лидеров националистического движения

Глава Крыма Сергей Аксёнов предложил переименовать улицу в Армянске, которая в честь Вячеслава Черновола, одного из лидеров украинского националистического движения, основателя так называемого Народного руха Украины.

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