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Жена самарского генерала ищет супругу бойцу СВО

Жена самарского генерала ищет супругу бойцу СВО

В центре внимания оказался Марат, боец из Самары, чья история покорила сердца многих пользователей. Всё началось с того, что жена самарского генерала, Екатерина Колотовкина, объявила о запуске проекта по поиску невесты для Марата.

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