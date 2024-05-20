Жена самарского генерала ищет супругу бойцу СВО

В центре внимания оказался Марат, боец из Самары, чья история покорила сердца многих пользователей. Всё началось с того, что жена самарского генерала, Екатерина Колотовкина, объявила о запуске проекта по поиску невесты для Марата.
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