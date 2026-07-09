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«Пьяная свекровь угрожала убить меня»

«Пьяная свекровь угрожала убить меня»

Женщине пришлось вызвать полицию, чтобы утихомирить мать мужа «Пришла в ночи»Некоторые свекрови настолько не принимают выбор сына, что теряют самообладание и начинают творить по-настоящему страшные вещи — от мелких пакостей и интриг до выходок, в которые сложно поверить с первого раза.

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