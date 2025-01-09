МИД Чада: напавшие на резиденцию президента были под воздействием наркотиков

Напавшие на резиденцию президента Чада 8 января находились в состоянии наркотического опьянения. Кроме того, у них не было при себе огнестрельного оружия, сообщил глава МИД и официальный представитель правительства Чада Абдераман Куламалла.
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