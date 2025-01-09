РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 165 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Все кастрюли и ведра Украине передали? Ха,ха,ха!Владельцы сгоревш...
  • Eduard
    Бог им подаст буржуям!Владельцы сгоревш...
  • Eduard
    Правильно,всё для Украины!Владельцы сгоревш...

МИД Чада: напавшие на резиденцию президента были под воздействием наркотиков

Напавшие на резиденцию президента Чада 8 января находились в состоянии наркотического опьянения. Кроме того, у них не было при себе огнестрельного оружия, сообщил глава МИД и официальный представитель правительства Чада Абдераман Куламалла.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх