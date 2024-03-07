Астраханские дети попали туда, куда не пускают посторонних

Дети сотрудников Единого диспетчерского центра в Астрахани побывали на экскурсии «Моя мама – диспетчер» и увидели своими глазами то, что «простым смертным» видеть не дано – поскольку попасть в диспетчерскую посторонним невозможно.
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