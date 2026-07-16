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Почему Паулина Поризкова отказалась от белого платья на свадьбе — модель вышла замуж за сценариста сериала «Друзья»

Почему Паулина Поризкова отказалась от белого платья на свадьбе — модель вышла замуж за сценариста сериала «Друзья»

Снимками с церемонии пара поделилась в соцсетях Паулина Поризкова и Джефф Гринштейн, фото: соцсетиИзвестная американская модель, актриса и писательница чешского происхождения — 61-летняя Паулина Поризкова — вышла замуж! Избранником звезды стал 63-летний Джефф Гринштейн — сценарист культовых сериалов «Друзья» и «Отчаянные домохозяйки».

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