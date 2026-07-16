Снимками с церемонии пара поделилась в соцсетях Паулина Поризкова и Джефф Гринштейн, фото: соцсетиИзвестная американская модель, актриса и писательница чешского происхождения — 61-летняя Паулина Поризкова — вышла замуж! Избранником звезды стал 63-летний Джефф Гринштейн — сценарист культовых сериалов «Друзья» и «Отчаянные домохозяйки».