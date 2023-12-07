В ожидании Нового года

Наступила самая долгожданная всеми детьми пара - выпал снег и можно начинать мечтать о подарках, которые Дед Мороз положит по елочку, а еще можно кататься на санках, лыжах и с горки на ледянках и тюбингах.
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