Новые ограничения для российских поставщиков газа могут ввести в ЕС Наталья МарковаВласти Евросоюза подготовили законопроект, дающий членам блока больше право по управлению импортом газа из России и Белоруссии.
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