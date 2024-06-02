Учения по поиску пропавших проходят в Алтайском крае

Волонтеры отрабатывают навыки в течении двух дней Межрегиональные учения, организованные добровольческим поисково-спасательным отрядом "ЛизаАлерт", начались 1 июня на территории детского оздоровительного лагеря "Колос" в Павловском районе.
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