Popcaketv

16 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Natalia Denger
    Обязательно надо ее и многих других недостойных лишить этого звания! Такое звание не пожизненная индульгенция! Ее это...Манучаров публичн...
  • Meerflieger
    Мы помним твоё "Раша гудбай", Говнилко... Нехер ныть тут...Использовали в св...
  • Наташа Леонтьева
    Место этому евроотсосу - в бесподобных Европах! В лапотной России - она ненужна!Переобулась! Тать...

Собчак – о митинге против Овсянниковой в Германии: «Молодцы! Теперь еще меньше шансов, что ее поступок кто-нибудь повторит»

Собчак – о митинге против Овсянниковой в Германии: «Молодцы! Теперь еще меньше шансов, что ее поступок кто-нибудь повторит»

После срыва прямого эфира на Первом канале Марина Овсянникова получила работу в Германии. Девушку взяли в издание Die Welt.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх