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Ямальские супруги Ядне названы лучшей сельской семьей в России

Ямальские супруги Ядне названы лучшей сельской семьей в России

Жители села Кутопьюган Надымского района победили во всероссийском конкурсе «Семья года». Хранители традиций коренных народов Севера супруги Семен и Антонина Ядне оказались лучшими в номинации «Сельская семья», сообщил канал «Ямал.

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