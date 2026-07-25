Ямальские супруги Ядне названы лучшей сельской семьей в России

Жители села Кутопьюган Надымского района победили во всероссийском конкурсе «Семья года». Хранители традиций коренных народов Севера супруги Семен и Антонина Ядне оказались лучшими в номинации «Сельская семья», сообщил канал «Ямал.
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