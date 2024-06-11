С Цирконом донести до США правду и здравый смысл надёжнее

Результаты выборов в Европарламент Говорить о втором сроке Урсулы фон дер Ляйен на посту председателя Еврокомиссии после прошедших выборов в Европарламент ещё рано, нужно понять, какими будут коалиции Джорджа Мелони, премьер-министр и лидер партии "Братья Италии" В принципе, как и предполагалось, так оно и случилось - в Европарламенте будет представлено больше правых, ультраправых и левых сил.