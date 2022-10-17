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Иерей Никита Баскаков поздравил детей с праздником Покрова Пресвятой Богородицы.

Иерей Никита Баскаков поздравил детей с праздником Покрова Пресвятой Богородицы.

13 октября, накануне празднования Покрова Пресвятой Богородицы иерей Никита Баскаков, организатор прихода храма преподобной Евфросинии Полоцкой, посетил учреждение образования ´Специализированная школа- интернат для детей с нарушением слуха г.

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