Иерей Никита Баскаков поздравил детей с праздником Покрова Пресвятой Богородицы.

13 октября, накануне празднования Покрова Пресвятой Богородицы иерей Никита Баскаков, организатор прихода храма преподобной Евфросинии Полоцкой, посетил учреждение образования ´Специализированная школа- интернат для детей с нарушением слуха г.
13 октября, накануне празднования Покрова Пресвятой Богородицы иерей Никита Баскаков, организатор прихода храма преподобной Евфросинии Полоцкой, посетил учреждение образования ´Специализированная школа- интернат для детей с нарушением слуха г.
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