Жуть! В Сочи пять человек погибли в страшном ДТП, среди них дети

Накануне вечером в Сочи произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, 42-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser, двигаясь по мокрой дороге с превышением скорости, не справился с управлением и врезался в портал тоннеля на Дублере Курортного проспекта, сообщает полиция Кубани.