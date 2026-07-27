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Жуть! В Сочи пять человек погибли в страшном ДТП, среди них дети

Жуть! В Сочи пять человек погибли в страшном ДТП, среди них дети

Накануне вечером в Сочи произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, 42-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser, двигаясь по мокрой дороге с превышением скорости, не справился с управлением и врезался в портал тоннеля на Дублере Курортного проспекта, сообщает полиция Кубани.

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