Ревва, Валерия и Орбакайте споют о любви в стиле французской эстрады 60-х годов

Александр Ревва, Валерия, Кристина Орбакайте и другие известные российские артисты исполнят песни на французском языке в стиле французской эстрады 1960–1970 годов в музыкальном киношоу «Я тебя люблю — Je t’aime» (18+).
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