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В результате пожара в жилом доме в Москве пострадали 7 человек, из них четыре ребенка

В результате пожара в жилом доме в Москве пострадали 7 человек, из них четыре ребенка

В результате пожара в жилом доме в Москве пострадали 7 человек, из них четыре ребенка.Главное за сегодня в нашем дайджесте:Будущая администрация президента США не поддержит Зеленского, если тот потребует от России возвращения Крыма, сообщил старший советник Дональда Трампа;Пассажирский автобус перевернулся в Египте.

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