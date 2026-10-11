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Царьград

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В гимназии Новосибирска день начинается с молитвы, а не звонка

В гимназии Новосибирска день начинается с молитвы, а не звонка

Директор Православной гимназии во имя святых равноапостольных Кирилла и Мефодия Ольга Трубина рассказала, что короткая общая молитва перед уроками помогает ученикам успокоиться и настроиться на учёбу, а обучение при этом ведётся по ФГОС.

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