Российские военные сообщили об уничтожении четырех ракет «Фламинго» и 69 беспилотников во время атаки ВСУ.
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